DMM'den, İsrail’e 'ihracat' iddialarına yanıt

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, " Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kapsamındaki ürünler, İsrail'e ihraç edilmeye devam ediyor" iddiası doğru değildir.

Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan itibarıyla İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını duyurmuştur. Devletimizin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait bin 19 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatı Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulmuştur.

Söz konusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz."