DMM'den, İsrail’e 'ihracat' iddialarına yanıt

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, " Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kapsamındaki ürünler, İsrail'e ihraç edilmeye devam ediyor" iddiası doğru değildir.
Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan itibarıyla İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını duyurmuştur. Devletimizin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait bin 19 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatı Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulmuştur.
Söz konusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz."
Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kapsamındaki ürünler, İsrail'e ihraç edilmeye devam ediyor" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 11, 2024
Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan itibarıyla İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını… pic.twitter.com/xUYb7ZIF75
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.