Gaziantep'te kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların sokakta oyun oynarken aralarında yaşadığı gerginlik, akraba iki aile bireylerinin de karışmasıyla tartışmaya yol açtı. Tartışma kısa sürede bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleri sonucu yaralanan Hannan Şahin, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Şahin’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralanan 4 kişiden 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.