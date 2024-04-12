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Marmaray'da Bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Marmaray'da da yoğunluk yaşandı.

Marmaray'da Bayram yoğunluğu
Marmaray'da Bayram yoğunluğu
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Muharrem ÇAM - Oğuzhan UYSAL / İSTANBUL

  Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar Üsküdar Marmaray İstasyonunda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde tatili fırsat bilen vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti. Toplu taşımada yoğunluk yaşanırken, Marmaray'ın Üsküdar İstasyonu'nda da benzer görüntüler vardı. İstasyonda oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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12 Nis 2024 - 00:40 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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