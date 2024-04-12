Marmaray'da Bayram yoğunluğu

Muharrem ÇAM - Oğuzhan UYSAL / İSTANBUL

Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar Üsküdar Marmaray İstasyonunda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde tatili fırsat bilen vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti. Toplu taşımada yoğunluk yaşanırken, Marmaray'ın Üsküdar İstasyonu'nda da benzer görüntüler vardı. İstasyonda oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.