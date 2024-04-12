Olympiacos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, "Rövanşa kendimize çok güvenir şekilde gitmeyeceğiz ve ayağımızı yere basacağız. Küçük bir avantajımız var, rövanşta daha dikkatli olacağız. İlk maçta skor ne olursa olsun tur atladığımızı bilemeyiz. Sadece galip geldiğimiz için biraz sevinçliyiz. Penaltı ile karşı takıma güç ve kuvvet verdik. Ondan sonra değişiklik oldu. Bence penaltı maçı değiştirdi" dedi.

Yunanistan temsilcisi Olympiacos, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Olympiacos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar değerlendirmelerde bulundu. Rövanş maçında dikkatli olacaklarını belirten Jose Luis Mendilibar, "3-0 kazansaydık bile ikinci maç iyi gitmeyebilirdi. Rövanşa kendimize çok güvenir şekilde gitmeyeceğiz ve ayağımızı yere basacağız. Küçük bir avantajımız var, rövanşta daha dikkatli olacağız. İlk maçta skor ne olursa olsun tur atladığımızı bilemeyiz. Sadece galip geldiğimiz için biraz sevinçliyiz" şeklinde konuştu.

"PENALTI İLE KARŞI TAKIMA GÜÇ VERDİK"

Penaltıdan sonra rakibe güç verdiklerini ifade eden Mendilibar, "Herkes ikinci yarı hakkında konuşuyor. Her şey penaltıdan sonra değişti. Penaltı ile karşı takıma güç ve kuvvet verdik. Ondan sonra değişiklik oldu. Bence penaltı maçı değiştirdi. İkinci yarıya iyi başladık 1 gol daha attık, başka gol de atabilirdik. Bütün yarı kötü değildi. En önemli pozisyon penaltı pozisyonuydu" dedi.

Ligde maçlarının ertelenmesi hakkında da konuşan Mendilibar, "Bu hafta sonu aramız olacak ve dinleneceğiz. PAOK ve bize dinlenmek için zaman verdiler. Gelecek maçı daha iyi oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"RETROS BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Retros'un cezalı duruma düşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mendilibar, "Bu durumu biliyorduk. Retros bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizim problemimiz bu organizasyonda 3 defans oyuncumuz olması. Kimin oynayacağını çok iyi biliyoruz" sözlerini sarf etti.