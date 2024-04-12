Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu gece çeyrek final ilk maçları gerçekleşt

UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde iki İtalyan ekibi Milan ile Roma karşılaştı. San Siro'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip Roma tek golle kazandı. Roma'ya galibiyeti getiren golü 17'nci dakikada Gianluca Mancini kaydetti. Alman ekibi Bayer Leverkusen sahasında ağırladığı West Ham United'ı 83'üncü dakikada Jonas Hofmann ve 90'ıncı dakikada Victor Boniface'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Liverpool, Anfield'da konuk ettiği Atalanta'ya 3-0 mağlup olarak gecenin sürprizin yaşattı. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Atalanta'ya ikinci maç öncesi avantajı getiren golleri 38 ile 60'ıncı dakikada Gianluca Scamacca ve 83'üncü dakikada Mario Pasalic attı. Benfica ise evinde ağırladığı Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Portekiz ekibinin golleri 16'ncı dakikada Rafa Silva ve 52'nci dakikada Angel Di Maria'dan geldi.

Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Milan - Roma: 0-1

Bayer Leverkusen - West Ham United: 2-0

Liverpool - Atalanta: 0-3

Benfica - Marsilya: 2-1

KONFERANS LİGİ'NDE FENERBAHÇE’NİN TURU GEÇMESİ DURUMUNDA RAKİPLERİ OLAN EŞLEŞMEDE İLK MAÇI KAZANAN ASTON VİLLA OLDU

Olympiacos ile Fenerbahçe, Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yunanistan ekibi, 8'inci dakikada Kostas Fortunis, 32'nci dakikada Steven Jovetic ve 53'üncü dakikada Chiquinho'nun attığı gollerle mücadeleyi 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini ise 68'inci dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 74'üncü dakikada İrfan Can Kahveci attı.

Aston Villa, sahasında ağırladığı Lille'i 2-1 mağlup etti. Villa Park'ta oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Ollie Watkins ve 56'ncı dakikada John McGinn kaydetti. Lille'in tek golü 84'üncü dakikada Bafode Diakite'nin ayağından geldi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ise karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında oyuna dahil oldu. Bu eşleşmenin tur atlayan takımı Olympiacos - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Club Brugge ile PAOK, Jan Breydel Stadyumu'nda kozlarını paylaştılar. Club Brugge maçın 6'ncı dakikasında Hugo Vetlesen ile bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Viktoria Plzen ise Doosan Arena'da oynanan mücadelede Fiorentina ile golsüz berabere kaldı.

Konferans Ligi çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Olympiacos - Fenerbahçe: 3-2

Viktoria Plzen - Fiorentina: 0-0

Club Brugge - PAOK: 1-0

Aston Villa - Lille: 2-1

Eşleşmelerin rövanş maçları 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.