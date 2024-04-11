Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Çok basit goller yedik. Buna rağmen oyundaki planımızı ve disiplini kaybetmedik. Bu kadar sakatlığa rağmen maçı 3-2 bitirebildiğimiz için ümitliyim. İkinci maçı kendi evimizde oynayacağız, turu geçmek adına umutluyuz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiacos'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Kartal, "Çok basit goller yedik. Buna rağmen oyundaki planımızı ve disiplini kaybetmedik. Devre arasında 2-0 da olsa goller atarak maçı çevirebileceğimizi, güçlü bir oyunumuz olduğunu konuştuk. 60'ıncı dakikada yaptığımız değişikliklerle daha fazla pozisyon ürettik. 3-0'dan 3-2'ye getirdik, 4-3 bile kazanabilirdik. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Bazı oyuncuları neden 60'ta oyuna aldığımı sorabilirsiniz. Sağlık ekibi 'En fazla 15-20 dakika oynatabilirsin' dedi. Maç maç düşünüp rakibe göre hareket etme düşüncemiz vardı. 3-0'dan sonra risk alarak oyuna dahil ettik oyuncuları. Buna rağmen Jayden ve Becao sakatlandı. Son dönemde bu anlamda şanssızlık yaşıyoruz. İnşallah sakatlıklar bu akşam bu son olur" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR ENDİŞEYE KAPILMADIM"

Skor 3-0'a geldiğinde de endişeye kapılmadığını belirten Kartal, "2-0'ken de takımıma güveniyordum. 3-0 da olsa maçı çevirebileceğimize inanıyordum. 3-3 de olabilirdi. Herhangi bir endişeye kapılmadım. Bu maçı en kötü berabere bitirebilirdik, ben aslında buna üzülüyorum. Basit goller yedik. Bu akşam 3-2'ye getirdik ama İstanbul'da daha farklı olacak. Rakip önde baskı yapmaya çalıştı, 60'ıncı dakikadan sonra tempoları düşmeye başladı. Maç başından itibaren önde oyunu tamamıyla domine eden bir Fenerbahçe vardı sahada. Olympiacos bugün bize karşı farklı bir taktikle oynadı sahada. Oyuna giren İsmail Yüksek ve Fred'in diğer oyuncularla bütünleşmesiyle sahadaki herkes ortaya karakter koydu. 3-0 kimsenin kabul ettiği bir sonuç değildi ve bunu kabul etmediler, reaksiyon gösterdiler" dedi.

"BU KADAR SAKATLIĞA RAĞMEN MAÇI 3-2 BİTİREBİLDİĞİMİZ İÇİN ÜMİTLİYİM"

Sakatlıklara rağmen aldıkları skordan memnun olduğunu dile getiren İsmail Kartal, "Biz de büyük bir camiayız, büyük bir takımız. Maça iyi başlayan taraf bizdik. Takımımın nasıl oynadığını, ne yapması gerektiğini ortaya ben koyuyorum. Takımımı savunmak da benim en doğal hakkım. Tabii ki burada Olympiakos iyi plan yaptı, önde baskı kurup 3-0 öne geçtiler. Ama biz de 3-0'dan sonra ortaya koyduğumuz reaksiyonla maçı kazanabilirdik. Maçtan önce Yunanistan kanalının spikeri bana maçın favorisini sorduğunda, favori olmadığını söyledim. Bu kadar sakatlığa rağmen maçı 3-2 bitirebildiğimiz için ümitliyim. İkinci maçı kendi evimizde oynayacağız, turu geçmek adına umutluyuz" şeklinde konuştu.

Son olarak Batshuayi'nin durumu hakkında konuşan İsmail Kartal, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Maçtan önce Batshuayi'nin durumu kritikti. En fazla 5-10 dakika oynayabilecekti. Oyuna girip bir daha sakatlansaydı, dönüşü 2-3 hafta uzayabilirdi. gidebilirdi. Mecburen kadroya aldık ve durumu kritik olduğu için oyuna sokmadık."