Şırnak’ta devrilen TIR’ın sürücüsü hayatını kaybetti

Şırnak'ta kontrolünü kaybederek devrilen kereste yüklü TIR'ın şoförü Berham Kurt, yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana geldi. Berham Kurt idaresindeki 27 P 3509 plakalı kereste yüklü TIR, Çavuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde kabinde sıkışan Kurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kurt’un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Devrilen TIR yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.