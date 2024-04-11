- Asayiş

Şırnak’ta devrilen TIR’ın sürücüsü hayatını kaybetti

Şırnak'ta kontrolünü kaybederek devrilen kereste yüklü TIR'ın şoförü Berham Kurt, yaşamını yitirdi.

Şırnak’ta devrilen TIR’ın sürücüsü hayatını kaybetti mask
Şırnak’ta devrilen TIR’ın sürücüsü hayatını kaybetti
Şırnak’ta devrilen TIR’ın sürücüsü hayatını kaybetti
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Şırnak'ta kontrolünü kaybederek devrilen kereste yüklü TIR'ın şoförü Berham Kurt, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana geldi. Berham Kurt idaresindeki 27 P 3509 plakalı kereste yüklü TIR, Çavuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde kabinde sıkışan Kurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kurt’un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Devrilen TIR yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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11 Nis 2024 - 22:59 DHA Şirnak- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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