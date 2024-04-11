Kozan'da minibüs devrildi: 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsün kontrolünün kaybedilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adana-Kozan Karayolu Tırmıl mevkisinde meydana geldi. Sürücünün kimliği öğrenilemeyen 01 EMA 25 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Arife D. (40), Reyhan M. (25), Nurşen M. (23), Rafet Talha A. (11) ve Mehtap Y. (41) ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Arife D., ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne Sevk edildi.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.