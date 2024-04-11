Fenerbahçe 1 golle mağlup oldu

STAT: Georgios Karaiskakis

HAKEMLER: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj

OLYMPIACOS: Tzolakis - Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Chiquinho (Dk. 84 Iborra), Hezze, Masouras (Dk. 87 Quini), Jovetic (Dk. 82 Horta), Fourtounis, El Kaabi (Dk. 87 El-Arabi)

FENERBAHÇE: Livakovic - Osayi-Samuel, Becao (Dk. 84 Bonucci), Çağlar Söyüncü, Oosterwolde (Dk. 45 Ferdi Kadıoğlu), Krunic (Dk. 62 İsmail Yüksek), Zajc (Dk. 62 Fred), Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

GOLLER: Dk. 8 Fortounis, Dk. 32 Jovetic, Dk. 57 Chiquinho (Olympiacos), Dk. 68 (P) Tadic, Dk. 74 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Retsos, Masouras (Olympiacos), İrfan Can Kahveci, Fred (Fenerbahçe)

4'üncü dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski'nin orta alandan sol kanada yolladığı topa hareketlenen Tadic, ortasını ceza sahası yayı içindeki Dzeko'ya yaptı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta kaleye yönelen top savunmaya çarparak kornere gitti.

7'nci dakikada Tadic'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortayla buluşan İrfan Can Kahveci, son çizgiye doğru hareketlenen Dzeko'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Tzolakis, gole izin vermedi.

8'inci dakikada Olympiacos öne geçti. Çağlar Söyüncü'nün savunmadan uzaklaştırmak istediği topla kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Fortounis'in meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

27'nci dakikada Fortounis'in kullandığı köşe vuruşunda arkaya doğru açılan topa iyi yükselen Carmo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Livakovic son anda kornere yolladı.

32'nci dakikada Olympiacos farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan organize gelişen atakta Fortounis pasını ceza sahası içine hareketlenen Jovetic'e verdi. Bu oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0.

45+5'inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dzeko pasını ceza sahası yayı gerisindeki Krunic'e çıkardı. Bu oyuncunun sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Tzolakis kurtardı.

51'inci dakikada Fenerbahçe savunmadan çıkarken Krunic'ten topu kapan Fortounis'in dokunuşuyla meşin yuvarlak El Kaabi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Livakovic ayağıyla gole izin vermedi.

57'nci dakikada Olympiacos farkı 3'e çıkardı. Krunic'in savunmadan çıkarken kontrol etmek istediği topta araya giren Hezze'nin dokunuşuyla El Kaabi topla buluştu. Bu oyuncunun tek dokunuşuyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Chiquinho'nun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin oradan filelere gitti: 3-0.

61'inci dakikada Krunic'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Osayi-Samuel'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Tzolakis kurtardı.

63'üncü dakikada İrfan Can'in sağ kanattan yaptığı ortada Dzeko'nun kafayla arkaya aşırttığı topa hareketlenen Szymanski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci son anda kornere çeldi.

66'ncı dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Osayi-Samuel'e son çizgi üzerinde Retsos'un kayarak yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

68'inci dakikada Tadic, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere yollayarak penaltıyı gole çevirdi: 3-1.

74'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Tadic'in pasıyla sol kanatta topla Ferdi'nin ortasında Szymanski'nin dokunuşunda arka direkte İrfan Can'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşma Olympiacos'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

OOSTERWOLDE VE BECAO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin Olympiacos ile oynadığı karşılaşmada Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. İlk yarının son dakikalarında sakatlanan Oosterwolde, sedye ile kenara gelirken yerine 45'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu girdi. 83'üncü dakikada kendini yere bırakan Becao'ya ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Brezilyalı oyuncu daha sonra kenara gelerek yerini Leonardo Bonucci'ye bıraktı.