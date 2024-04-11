İstanbul’da bayram; sahile akın ettiler

Bayramın ikinci gününde, İstanbul'da kalanlar sıcak havayı fırsat bilerek Bakırköy Sahiline akın etti. Havanın sıcak olmasını fırsat bilenler, Bakırköy Sahilinde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaparken, kimi vatandaşla sahilde piknik yapmayı tercih etti. Çocuklar parklarda oyun oynarken, bazı çocuklar ise sahilde vaki geçirmeyi tercih etti.

"AKŞAM TRAFİĞİNE KALMAMAK İÇİN EVE DÖNÜYORUZ"

Sahilde yürüyüşe çıkan Şehriban Sohran Adıbelli, "Çok kalabalık. Buralar çok sakindir diye geldik ama gelmemizle dönmemiz bir oldu. Geçen Ramazan'da da İstanbul böyle kalabalıktı. Trafik yoğunluğu da hat safhada, akşam trafiğine kalmamak için eve dönüyoruz. Her yer ücretsiz, onun da etkisi var. Keşke ücretli olsaydı da biz de keyfini sürseydik İstanbul'un "dedi.

"TRAFİK NEDENİYLE EVE DÖNÜYORUM"

Koray Adıbelli, "Hava çok güzel, insanlar deniz kenarında. Bayramı kutlamak için para harcamaya gerek yok insanlar sahil kenarında eğlenebiliyor. Trafik nedeniyle eve dönüyorum, sabah gezdik. Yeterli bu kadar" dedi.

"İSTANBUL DIŞINDAN İNSAN GELDİ"

Emre Çelik, "İstanbullu çıktı, İstanbul dışından insan geldi. Dün Mecidiyeköy’e 1.5 saatte gittik arabayla. Alışveriş merkezleri kalabalık olduğu için sahillere geldik Baktık ki en az o kadar insan burada yine" dedi.İslam Ayhan ise, " İstanbul bu bayram çok güzel. Çok kalabalık. Kalabalığın ayrı bir güzelliği var" dedi.

AVCILAR SAHİLİNDE YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı tatilinin 2. gününde Avcılar'da Ambarlı ve Denizköşkler Sahili'ni tercih edenler yoğunluk oluşmasına neden oldu. Avcılar’ın yanı sıra Esenyurt’tan gelenler Ambarlı ve Denizköşkler sahiline akın etti. Kimileri sahil şeridinde yürüyüş yapmayı kimileri de piknik yapmayı tercih etti. Sahil şeridindeki kafeler doldu taştı.