"Bu bayram mazlumların kurtuluşuna vesile olsun"

Faruk SAVAŞ - Ömer HASAR / İSTANBUL

Burada bir konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Bu mübarek Ramazan Bayramı yüzü suyu hürmetine başta Gazze olmak üzere tüm ezilenlerin, tüm mazlumların, zulme uğrayanların kurtuluşuna inşallah Cenab-ı Allah bu bayramı vesile eylesin" dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve çok sayıda partili katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için dualar edildi.

Burada bir konuşma yapan Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, "Kıymetli hazirunun mübarek Ramazan Bayramını tebrik ederek sözlerime başlıyorum. Cenab-ı Allah bu bayramın zulüm altında, sömürü altında geçirdiğimiz son bayram olmasını nasip eylesin. Bu mübarek Ramazan Bayramı yüzü suyu hürmetine başta Gazze olmak üzere tüm ezilenlerin, tüm mazlumların, zulme uğrayanların kurtuluşuna inşallah Cenab-ı Allah bu bayramı vesile eylesin" dedi.

"HER YÖNÜYLE ÖRNEL ALINACAK BİR İNSANDI"

Merhum başbakan Necmettin Erbakan ve Milli Görüş davası hakkında da konuşan Fatih Erbakan, "Kabri başında hepbirlikte yad ettiğimiz, rahmetle andığımız merhum liderimiz Erbakan hocamıza, Hatice Nermin annemize ve Erbakan ailesinden de ahirete irtihal etmiş bütün geçmişlerimize de Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimizin çok iyi bildiği gibi her yönüyle örnek bir insandı. Siyasetçi kimliğiyle, akademisyen kimliğiyle, girişimci iş adamı kimliğiyle, öğretmen, öğretici kimliğiyle, devlet adamı kimliğiyle bir Müslüman olarak huyuyla, ahlakıyla her yönüyle örnek alınacak bir insandı. Kendisini saatlerce anlatsak, günlerce anlatsak zaman yetiştiremeyiz. Cenab-ı Allah, Erbakan hocamızın bizlere göstermiş olduğu bu istikametten son nefesimize kadar bizleri ayırmasın. Kendisine layık dava erleri olmayı, milletimize, İslam alemine ve insanlığa faydalı insanlar olmayı bizlere nasip eylesin. Erbakan Hocamızla inşallah cennetinde bizleri buluştursun. 55 seneden bu yana milli görüş davamıza hizmet edip, Erbakan hocamıza yol arkadaşlığı yapıp ahirete irtihal eden bütün geçmiş dava büyüklerimizi de burada hayırla yad ediyoruz, rahmetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Genel başkan Fatih Erbakan ve Genel başkan yardımcısı Suat Kılıç partililerle bayramlaştı. Katılımcılara Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı tarafından ikramlarda bulunuldu.