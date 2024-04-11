Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, trafikle ilerlemekte güçlük çeken araçlar kuyruk oluşturdu. Bazı köprülü kavşaklardaki araçla suya gömüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, belediye ekipleri ve polis sevk edildi. Kentte yağış etkisini azaltırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.