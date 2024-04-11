- Yaşam

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Gaziantep'te sağanak etkili oldu mask
Gaziantep'te sağanak etkili oldu
Gaziantep'te sağanak etkili oldu
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Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, trafikle ilerlemekte güçlük çeken araçlar kuyruk oluşturdu. Bazı köprülü kavşaklardaki araçla suya gömüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, belediye ekipleri ve polis sevk edildi. Kentte yağış etkisini azaltırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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11 Nis 2024 - 20:54 DHA Gaziantep- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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