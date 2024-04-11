Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Düzce Caddesi üzerinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra iddiaya göre kontrolsüz şekilde yola çıktığı belirtilen Nazmi Arap (46) idaresindeki 81 ADF 761 plakalı motosiklet, Durdu Şer yönetimindeki 81 ACA 761 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından motosikletten savrularak asfalt zemine düşen Nazmi Arap ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü Nazmi Arap'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Kalp masajı ile hayata döndürülen Arap, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Düzce Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.