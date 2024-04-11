Bayramın ilk günü kazada öldüler

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Gümüşdere Mahallesi'nde meydana geldi. Tavas istikametine giden Hüseyin İlkinci yönetimindeki 20 DG 117 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Rukiye Erçıktı (33) yönetimindeki 09 JF 009 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hüseyin İlkinci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan eşi Zehra ve kızı Şerife İlkinci ile kamyonetin sürücüsü Rukiye Erçıktı, araçta bulunan Mehmet Ali Erçıktı (45) ve Sıla Erçıktı (15), itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak, ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin İlkinci'nin cenazesi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Zehra İlkinci de yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kızı Şerife İlkinci'nin de sağlık durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken; kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin İlkinci ve eşi Zehra İlkinci'nin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. İki çocuk sahibi İlkinci çifti için bugün Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene İlkinci çiftinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazı ardından çiftin cenazeleri yan yana toprağa verildi. İlkinci çiftinin Denizli'den bayram ziyaretleri için Tavas ilçesine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.