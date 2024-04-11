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Özel, Gezi tutuklularının yakınlarını aradı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi davasında tutuklananların yakınlarını arayarak bayramlaştı.

Özel, Gezi tutuklularının yakınlarını aradı mask

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi davasından tutuklu olan Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, Çiğdem Mater'in eşi Murat Utku ile Gezi davasında tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden Hakan Altınay ve Mücella Yapıcı'yı telefonla arayıp, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Özel, Gezi yargılamasında verilen cezaları her zeminde dile getirmeye devam edeceklerini belirterek, tüm tutukluların özgürlüklerine kavuşması gerektiğini ifade etti.

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11 Nis 2024 - 18:36 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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