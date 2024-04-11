YSK, 30 itirazı reddetti

YSK, partilerin yaptığı itirazları değerlendirmek üzere saat 14.00'te toplandı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından partilerin 29 seçim bölgesi için 31 itirazı sonuçlandırıldı. Buna göre; 2 il, 27 ilçe için yapılan itirazların sonuçları açıklandı. AK Parti'nin; Adıyaman'ın Gölbaşı, İzmir'in Güzelbahçe ve Kemalpaşa, Malatya'nın Arapgir, Balıkesir'in Balya belediye başkanlıklarında oyların yeniden sayımı, Gümüşhane'nin merkez ve Kayseri'nin Akkışla ilçelerinde belediye başkanlıkları için seçimin iptali, Uşak'ın Banas ve Elazığ'ın Keban ilçelerinde mazbatanın iptali ve ikinci olan adaya mazbatanın verilmesi, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde ise belediye meclis üyeliği için oyların yeniden sayımı talepleri reddedildi.

CHP'nin; Trabzon'un Çarşıbaşı, Samsun'un Alaçam, Osmaniye'nin Düziçi, Ankara'nın Bala ve Gaziantep'in İslahiye ilçeleri belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayımı ve Sakarya'nin Serdivan ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin iptali talepleri reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin; Tokat Çamlıbel, Şanlıurfa Eyyubiye ve Gaziantep Nurdağı ilçeleri belediye başkanlıkları için seçimlerin iptali, Elazığ merkez ve Trabzon Şalpazarı belediye başkanlıkları de oyların yeniden sayılması talepleri reddedildi.

MHP'NİN TALEBİ KABUL EDİLDİ

MHP'nin Elazığ merkezde belediye başkanlığı oylarının yeniden sayımı talebi reddedilirken; Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye meclis üyeleri hesaplamasının yeniden yapılması talebi kabul edildi. Konya Doğanhisar'da belediye başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayılması talebi kurul tarafından reddedildi.

DEM Parti'nin Diyarbakır Eğil ve Mardin Ömerli ilçeleri belediye başkanlıkları için seçimlerin iptali talebi reddedildi.

İYİ Parti'nin ise Trabzon'un Şalpazarı belediye başkanlığında oyların yeniden sayılması ve Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde belediye başkanlığında seçimin iptali talebi kurul tarafından reddedildi. Kurul itirazları değerlendirmek için yarın saat 15.00'te tekrar toplanacak.