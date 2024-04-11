Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"Dil ve kültür bizi birbirimize bağlar, tıpkı bayramlar gibi... Öğrencilerimizin dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşması, Türkçeyi iyi kullanması ve düşünce dünyalarını geliştirmesi Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında. Bu güzel bayram gününde öğrencilerimizin emeğiyle hazırladıkları Dilimizin Zenginlikleri Projesi temalı kliplerini, eğitime gönül veren herkesle paylaşmak istedik. Emeğinize sağlık çocuklar..."
Dil ve kültür bizi birbirimize bağlar, tıpkı bayramlar gibi...
Öğrencilerimizin dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşması, Türkçeyi iyi kullanması ve düşünce dünyalarını geliştirmesi Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında.
Bu güzel… pic.twitter.com/gUj3jUptT7
— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) April 11, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.