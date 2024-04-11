- Gündem

"Dil ve kültür bizi birbirimize bağlar"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dil ve kültür bizi birbirimize bağlar, tıpkı bayramlar gibi" dedi.

"Dil ve kültür bizi birbirimize bağlar" mask

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Dil ve kültür bizi birbirimize bağlar, tıpkı bayramlar gibi... Öğrencilerimizin dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşması, Türkçeyi iyi kullanması ve düşünce dünyalarını geliştirmesi Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında. Bu güzel bayram gününde öğrencilerimizin emeğiyle hazırladıkları Dilimizin Zenginlikleri Projesi temalı kliplerini, eğitime gönül veren herkesle paylaşmak istedik. Emeğinize sağlık çocuklar..."

# Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Dil, bayram, olarak, sosyal, Sağlık, Eğitim

11 Nis 2024 - 17:56 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL