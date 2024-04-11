Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Dil ve kültür bizi birbirimize bağlar, tıpkı bayramlar gibi... Öğrencilerimizin dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşması, Türkçeyi iyi kullanması ve düşünce dünyalarını geliştirmesi Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında. Bu güzel bayram gününde öğrencilerimizin emeğiyle hazırladıkları Dilimizin Zenginlikleri Projesi temalı kliplerini, eğitime gönül veren herkesle paylaşmak istedik. Emeğinize sağlık çocuklar..."