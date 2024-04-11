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2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar bulundu

Danimarka’nın Aarhus Körfezi’nde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar bulundu.

2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar bulundu mask
2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar bulundu
2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar bulundu
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Beril SÖNMEZ

Danimarka ordusu bugün yaptığı açıklamada “Salı ve Perşembe günü, Danimarka Donanması Dalış Ekipleri, Aarhus Körfezi'ndeki deniz dibinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombalarını havaya uçurdu. Patlatmalar Studstrup tesisine giden yolu temiz tutmaya yönelik rutin çalışmaların bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

# Danimarka ordusu, Aarhus Körfezi, bomba, bir

11 Nis 2024 - 17:24 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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