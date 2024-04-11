2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar bulundu

Beril SÖNMEZ
Danimarka ordusu bugün yaptığı açıklamada “Salı ve Perşembe günü, Danimarka Donanması Dalış Ekipleri, Aarhus Körfezi'ndeki deniz dibinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombalarını havaya uçurdu. Patlatmalar Studstrup tesisine giden yolu temiz tutmaya yönelik rutin çalışmaların bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.