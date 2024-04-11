Eşinin aldığı bayram hediyesiyle gündemde

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Nevra Bilem, Ramazan Bayramı'na özel çocukları ve eşiyle bayramlaştığı anları paylaştı. Eşi çocuklarına para verirken, Bilem'e altın set hediye etti. Bu anları kayda alarak paylaşan Bilem, " Bayram harçlıklarınızı aldınız mı?" notunu düştü. Ancak Bilem'in videosu kısa sürede yüzbinlerce izlenirken, takipçilerinden tepki aldı. Fenomenin altınlarla gösteriş yapmasına ilişkin "Lütfen artık gösteriş yapmayın", "Bu ne kadar gereksiz bir davranış" gibi yorumlar yapıldı.