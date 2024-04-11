Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Nevra Bilem, Ramazan Bayramı'na özel çocukları ve eşiyle bayramlaştığı anları paylaştı. Eşi çocuklarına para verirken, Bilem'e altın set hediye etti. Bu anları kayda alarak paylaşan Bilem, " Bayram harçlıklarınızı aldınız mı?" notunu düştü. Ancak Bilem'in videosu kısa sürede yüzbinlerce izlenirken, takipçilerinden tepki aldı. Fenomenin altınlarla gösteriş yapmasına ilişkin "Lütfen artık gösteriş yapmayın", "Bu ne kadar gereksiz bir davranış" gibi yorumlar yapıldı.
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Eşinin aldığı bayram hediyesiyle gündemde
Sosyal medya hesabında altınlarıyla yaptığı paylaşımlarla popüler hale gelen ve daha sonra Gelin Evi yarışmasına katılarak takipçi kitlesini artıran Nevra Bilem, fenomenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında inceleniyor. Aktivitelerine ara vermeden devam eden Bilem'in eşinden aldığı bayram hediyesi de gündemde büyük ilgi gördü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.