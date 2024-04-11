Mazbatasını aldı, çöp toplamaya koştu

Abbas SATIR

Ankara’nın en temiz ilçesi olarak seçilen Altındağ’da temizlik işçilerinin geçmişte alacaklarının verilmemesi üzerine direnişe geçmişti. Temizlik işçileri çalışmayınca Altındağ’ın tüm cadde ve sokakları çöp yığınına dönüştü.

Altındağ’da oturan vatandaşlar sosyal medyadan, çöp yığınlarının fotoğraflarını yayınlayıp “Geçmişte Belediye Başkanları Altındağ, Türkiye’nin en temiz ilçesi diyorlardı” Şimdi sokaklarda kokudan geçilmiyor” dediler.

BAŞKAN ÇÖP TOPLADI

31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Belediye Başkanlığına seçilen Veysel Tiryaki bayram öncesinde mazbatasını aldıktan sonra, belediye personeli ile birlikte çöp toplamaya koştu.

Sosyal medyada Altındağ’daki çöp yığınlarının görüntülenmesi ve eleştirilmesinden sonra bir açıklama yapan Altındağ Belediyesi yapılan eylemin hukuk olduğunu, Veysel Tiryaki’nin seçimden sonra mazbatasını alır almaz ilk iş olarak temizlik çalışanları ile birlikte sahada kendisi de çöp toplayarak, tüm ilçede temizlik seferberliği başlatıldığını duyurdu.

ALTINDAĞ BELEDİYESİ’NİN AÇIKLAMASI

8 Nisan Pazartesi günü Altındağ Belediyesi temizlik işçilerinin başlattığı yasal olmayan iş bırakma eylemine ilişkin açıklamamızı kamuoyunun dikkatine sunarız.

Seçimden sonraki ilk çalışma günü olan ve yeni Belediye Meclisinin toplanarak göreve başladığı 8 Nisan Pazartesi günü, belediyemizin temizlik personelleri tarafından başlatılan iş bırakma eyleminden, eylemin başlatıldığı andan itibaren haberimiz olmuştur.

Belediye yetkilileri ve seçileli henüz birkaç gün olmuş yeni belediye başkanı ile hiçbir görüşme yapılmadan ve hiç bir yasal dayanağı olmayan, iş hukukuna aykırı olarak habersiz şekilde yapılan iş bırakma eylemi, Altındağlılar adına bizleri son derece üzmüştür.

Öncelikle, konunun geçmişten gelen detaylarını sizlerle paylaşmak isteriz.

Altındağ Belediyesinin yeni Başkanı Veysel Tiryaki, Mart ay içerisinde Altındağ Belediyesi işçilerinin 2023 yılına ait 9 aylık geçmiş maaş farklarını alamadıklarını, seçime az bir süre kala yaptıkları hukuk dışı eylemle henüz adayken haberdar olmuştur. Mart ayında o dönemin Belediye Başkanı Asım Balcı, yasal olmayan bu eylemi sonlandırmak için kendisinin görevinin devam etmeyeceğini bilmesine rağmen, Ocak ayında toplu iş sözleşmesi ile verilen zam oranına yüzde 30 daha ek zam verdiğini açıklamıştır.



BELEDİYEYE 40 MİLYON MALİYETİ VAR

Yeni seçilen yönetimin göreve başlaması ile yüzde 30 ek zamlı maaş ödemesinin belediyeye aylık 40 milyon TL ek maliyet getirdiği de görülmüştür. Yapılan tespitte, ek zammın temizlik, park bahçe, veterinerlik gibi sahada beden gücüyle yoğun şekilde ve özveriyle çalışan personelle sınırlandırılmadığı, işçi olmalarına rağmen farklı gerekçelerle belediye birimlerinde masa başı olarak görevlendirilen 1500 işçiyi de kapsadığı anlaşılmıştır. Bu durumun tespiti ile yeni gelen yönetim tarafından maaş adaletsizliği konusunda çalışma başlatılmış ve yaklaşık 15 gün içinde bu konudaki çalışmanın tamamlanması hedeflenmiştir.

Ne var ki maaşların adaletli tespiti ve var olan yanlışların düzeltilerek özellikle sahada büyük bir özveriyle çalışan işçi kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumak için çalışma başlatılmışken, bununla birlikte Bayram öncesinde 8 Nisan Pazartesi günü belediyenin tüm imkanları seferber edilerek ve işçi maaşları önceliklendirilerek, 2000 civarında işçimize Ocak ayında belirlenen zamlı maaş tutarları da hesaplarına yatırılmışken, maalesef sendikanın ve belediye yönetiminin haberi olmadan temizlik işçileri tarafından yasal olmayan bir iş bırakma eylemi başlatılmıştır.

GREV KANUN DIŞI

6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda “Grev” süreci ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Toplu görüşme, arabuluculuk aşamalarından geçmeden veya kanundaki sürelere uyulmadan grev kararı alınması, kararın süresi içerisinde karşı tarafa bildirilmemesi, uygulanmaması veya ilan edilmemesi gibi kanuni koşullara uyulmadan yapılan grev, kanun dışıdır. İş bırakma eylemi ne yazık ki hiçbir kanuni koşula uyulmadan yapıldığından kanuna aykırıdır ve suç teşkil etmektedir.

Tüm bunların yanı sıra hukuksuz şekilde yapılan iş bırakma eyleminden önce yeni yönetim tarafından hiçbir çalışanın işine son verilmediğinin de bilinmesini isteriz. Yasalara aykırı şekilde iş bırakma eyleminin yapılmasına öncülük eden, işinin başına dönmek isteyen personellerin işe dönmelerine tehditle müsaade etmeyen, çöp arabalarının sahaya çıkmasını engelleyen 17 kişinin iş akdine eylemler başladıktan sonra son verilmiştir. Bu kişilerin seçim öncesindeki eylemlerde de aktif rol oynadığı ve çalışma barışını bozan kişiler olduğu tespit edilmiş ve iş kanununa aykırı davranışlardan ötürü iş akitleri fesih edilmiştir.

Bazı kişilerin ise seçimlerden önce, bir önceki yönetim döneminde tazminatlarını almak için iş akitlerinin fesih edildiği belirlenmiştir. Temizlik işçisi olmayan, masa başı çalışan ve Mart ayı içinde seçimlerden önce, bir önceki belediye yönetimi döneminde tazminatlarını alarak işten ayrılan 26 büro elemanının da, iyi niyetten uzak şekilde eylemi provoke ettikleri görülmüştür.

ALTINDAĞLI CEZALANDIRILIYOR

Geçmişe dönük alacakları konusunda aylarca beklemiş olan işçilerimizin, belediyede göreve başladığımız ilk gün yasalara aykırı biçimde habersiz şekilde başlattıkları bu eylem, Altındağlılar adına bizleri derinden üzmüştür. Belediye işçilerimizin gerçekleştirdiği bu eylem, belediye yönetiminden ziyade Ramazan Bayramı’nı idrak ettiğimiz şu günlerde, çöpleri toplanmayan Altındağlı hemşehrilerimizi cezalandırmak anlamına gelmektedir.

Seçimle iş başına gelmiş yeni belediye başkanımızın en önemsediği konuların başında temizlik gelmektedir. Görev yaptığı dönemde Altındağ Türkiye’nin en temiz ilçesi seçilmiştir ve bu başarıda en büyük pay kuşkusuz belediye temizlik personellerine aittir. Seçimden sonra mazbatasını alır almaz ilk iş olarak temizlik çalışanları ile birlikte sahada kendisi de çöp toplayarak, tüm ilçede temizlik seferberliği başlatılmışken, belediye başkanı ile temizlik personelleri arasındaki samimi diyaloğun bazı kişiler tarafından maksatlı olarak bozulmak istendiği aşikardır.

Belediye yönetimi olarak beklentimiz ve arzumuz eylemin bir an önce sonlandırılması, eylemde yer alan personellerimizin bir an önce görevlerinin başına dönmesi ve bayrama yakışır bir olgunlukla problemin çözümüne katkı sağlamalarıdır.

Temizlik, park-bahçe gibi beden gücüyle sahada çalışan personellerimizin dışında, belediye bünyesinde masa başı görevde çalışan yüzlerce işciyle birlikte, toplamda 2000 civarında işçimize dönük maaş adaletsizliklerinin çözümünün 15 gün içinde sağlanacağını tekrar hatırlatarak, eylemin sürmesi durumunda Altındağlı vatandaşlarımızın temizlik konusunda mağduriyetlerinin giderilmesi için hiç istemeyerek özelleştirme yoluyla temizlik hizmetlerinin yürütüleceğinin ve hukuksuz şekilde iş bırakan personellerin ivedi olarak iş başı yapmamaları durumunda haklarında yasal işlem başlatılacağının da bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.