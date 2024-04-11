Tuzlaspor'daki görevinden istifa etti

TFF 1'inci Lig'de bitime 5 hafta kala averajla küme düşme hattının bir basamak üzerinde 15'inci sırada bulunan Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden istifa etti.
Yaptığı açıklama ile görevini bıraktığını duyuran Bekir İrtegün, "Tuzlaspor ile olan güzel yolculuğumuzu noktaladık. Benim için çok anlamlı olan bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Tuzlaspor yönetimine, futbolcu kardeşlerime, tüm personele ve Tuzlaspor taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tuzlaspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.