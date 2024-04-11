Hepsiburada'dan Akıllı Alışveriş Şefi

Yapay zekaya dayalı olan bu uygulama ile kullanıcılar, yapmak istedikleri yemeğin ismini yazarak veya Akıllı Şef’in önerdiği seçeneklerden birini seçerek, hem tarifi görüntüleyebiliyor hem de gerekli tüm malzemeleri hızlıca sepetlerine ekleyebiliyor.

Hepsiburada Market, kullanıcılarının mutfakta işini kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak yeni hizmeti Akıllı Alışveriş Şefi’ni devreye aldı. Bu özellik ile Hepsiburada kullanıcıları, yapmak istedikleri yemeğin ismini yazarak veya Akıllı Şef’in önerilerinden birini seçerek, tarifi ve gerekli malzemeleri görüntüleyip gerekli tüm malzemeleri hızlıca sepetlerine ekleyebiliyorlar.

Lezzetli yemek tarifleri ve alışveriş kolaylığı

Hepsiburada kullanıcıları Akıllı Alışveriş Şefi ile, tarif arama ve ardından eksik malzeme listesi oluşturma derdinden kurtuluyor; sadece birkaç tıklamayla tüm gerekli malzemeleri görüntüleyip Hepsiburada Market’in iş ortağı marketlerden seçenekleri görüntüleyip, hızla sepetlerine ekleyebiliyor. ChatGPT altyapısı ile oluşturulan Akıllı Alışveriş Şefi, ‘Bugün ne pişirsem?’ derdinden müşterileri kurtarırken malzemeleri tek tek arama ve sepete ekleme karmaşasını da ortadan kaldırıyor.

Akıllı Alışveriş Şefi kullanmak için Hepsiburada mobil uygulamasında ‘Hepsi’ butonuna tıklayarak Market bölümüne gidilmesi gerekiyor. Market içinde ‘Akıllı Alışveriş Şefi’ butonuna tıklayan kullanıcılar, yapmak istedikleri yemeğin adını yazarak veya Akıllı Şef’in önerdiği bir yemeği seçerek, gerekli malzemeleri görüntüleyebiliyor; ardından tarifte yer alan ancak evlerinde eksik olan malzemeleri seçerek Hepsiburada Market uygulamasında yer alan mağazalardan hızlı bir şekilde sipariş verebiliyor.