CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka (sağda) başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. CHP heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert (solda) başkanlığındaki heyetle, CHP Genel Merkezinde görüşerek bayramlaştı.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka (sağda) başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. CHP heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert (solda) başkanlığındaki heyetle, CHP Genel Merkezinde görüşerek bayramlaştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.