- Yaşam

Malatya'da ahşap ev çöktü

Malatya Hekimhan'da, 2 katlı ahşap ev çöktü. Evin alt katında bulunan 6 büyükbaş ise sağ olarak çıkarıldı.

Malatya'da ahşap ev çöktü mask
Malatya'da ahşap ev çöktü
Malatya'da ahşap ev çöktü
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumlu Mahallesi’nde meydana geldi. 2 katlı ahşap evin bir kısmında bilinmeyen bir nedenle çökme oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı tespit edildi. Çöken evin alt kısmında bulunan 6 büyükbaş, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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11 Nis 2024 - 11:27 DHA Malatya- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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