Malatya'da ahşap ev çöktü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumlu Mahallesi’nde meydana geldi. 2 katlı ahşap evin bir kısmında bilinmeyen bir nedenle çökme oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı tespit edildi. Çöken evin alt kısmında bulunan 6 büyükbaş, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.