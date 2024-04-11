Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bayram tatilinin 5’inci gününde meydana gelen trafik kazlarında 38 kişinin öldüğünü 5 binden fazla da kişinin yaralandığını açıkladı

Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin 5'inci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde 618 trafik kazası meydana geldi. Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu.