11 Nis 2024 - 11:00- Gündem G:

Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatailinin 5’inci gününde meydana gelen tarfik kazlarında 38 kişinin öldüğünü 5 binden fazla da kişinin yaralandığını açıkladı

Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bayram  tatilinin 5’inci gününde meydana gelen trafik kazlarında 38 kişinin öldüğünü 5 binden fazla da  kişinin yaralandığını  açıkladı

Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin 5'inci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde 618 trafik kazası meydana geldi. Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu.

# içişleri bakanı, Ali Yerlikaya, Sosyal Medya, Bayram Tatili, Trafik kazası, ISE, Nisan, ilk, Trafik, bayram, sosyal

11 Nis 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL