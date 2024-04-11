Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bayram tatilinin 5’inci gününde meydana gelen trafik kazlarında 38 kişinin öldüğünü 5 binden fazla da kişinin yaralandığını açıkladı
Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin 5'inci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde 618 trafik kazası meydana geldi. Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.