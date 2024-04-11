TOBİ Sesli Asistan, ayda 4 milyon çağrı karşılıyor

Vodafone şirketinden yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un yapay zekaya dayalı dijital asistanı TOBİ, oyuncu Önder Erkan'ın sesiyle geliştirilen sesli asistan özelliğiyle beğeni topluyor.

Ocak ortasında tüm müşteri segmentlerinde canlıya alınan ve 542 Çağrı Merkezi İnteraktif Sesli Yanıt kanallarında kullanılmaya başlayan TOBi sesli yanıt özelliği, aylık ortalama 4 milyon çağrı karşılama kapasitesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, Vodafone olarak müşterilerinin deneyimlerini geliştiren dijital çözümleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

TOBİ'nin sesli yanıt özelliğini tüm müşteri segmentlerinde canlı yayına aldıklarını aktaran Gemici, "TOBi'yi yeni özelliklerle geliştirmeye ve müşterilerimize ihtiyaç duydukları her an en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Net Tavsiye Skoru üçüncü ayın sonunda 40 puan artan TOBİ sesli yanıt sisteminin müşteri deneyimini doğrudan etkileyen doğru yönlendirme ve doğal dil anlama oranları da yükseldi. TOBi sesli yanıt özelliği sayesinde, 542’yi arayan müşteriler işlemlerini TOBi Sesli Yanıt Sistemi üzerinden selfservis bir şekilde çözüme kavuşturabiliyor.