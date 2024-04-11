Alfa Romeo'nun yeni modeli tanıtıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli ve hibrit versiyonlara sahip model, ilgililerin karşısına "Milano Otomobil Kulübü'nde" (Automobile Club Milano) çıkacak.

Premium rakipleri arasında 400 litre ile en büyük bagaj hacmini sunan MILANO, 4,17 metrelik uzunluğu, 1,79 metrelik genişliği ve 1,5 metrelik yüksekliğiyle sportif sürüş konforundan da ödün vermiyor. MILANO’nun kısa ön-arka çıkıntıları, kaslı çamurlukları ve ikonik "kesik kuyruk" tasarım detayları, 3+3 full led matrix farlarla tamamlanıyor.

Sürücü odaklı bir kokpit tasarımına sahip MILANO’nun kabini, ayrıntılara gösterilen özen, yüksek kalite materyaller, tüm sürüş tarzlarına uyum sağlayan sürücü dostu kompakt direksiyon tasarımı ile dikkati çekiyor. Araçla ilgili verilerin ve sürüş teknolojileri ayarlarının takip edildiği tamamen dijital 10,25 inç TFT ekran, benzersiz sürüş deneyimine katkı sağlıyor. Gösterge panelinde ise sürücüye doğru açı verilmiş 10,25 inç'lik dokunmatik ekran yer alıyor.

Türkiye’de mayıs ayında ön satışa açılacak

Alfa Romeo MILANO elektrikli ve hibrit versiyonlarla birlikte farklı tercihlere sahip müşterilerin beklentilerine yanıt verecek.

Modelin tamamen elektrikli versiyonu MILANO ELETTRICA, 410 kilometreyi aşan menzil sunacak ve hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebilecek.

MILANO’nun hibrit versiyonu olan IBRIDA ise 136 beygirlik 48-V Hibrit VGT (Değişken Geometrili Turbo) motor, FWD önden çift çekişli güç aktarım sistemi ve Q4 dört tekerlek çekiş özellikleriyle öne çıkıyor.

MILANO, Türkiye’de mayıs ayında markanın online satış kanalı, online.alfaromeo.com.tr/ üzerinden ön satışa açılacak. Teslimatlar ise eylül ayından itibaren gerçekleştirilecek.