Kayseri'de polisten kaçtı

Kayseri, Kocatepe Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Otomobil sürücüsü M.K. (37) ihtara uymayıp kaçtı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından sürücü Anbar Mahallesi 3018 Sokak'taki bir apartmanın önünde yakalandı.
Alkollü olduğu iddia edilen M.K'nin kovalamaca sırasında park halindeki bir araca da zarar verdiği öğrenildi.
Polis ekipleri, trafik yönünden 54 bin 562 lira ceza uyguladıkları sürücüyü işlemleri için emniyete götürdü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.