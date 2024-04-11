İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı 'Uluslararası Uyuşturucu Madde' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-11' operasyonlarında toplamda; 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı.
- Asayiş
Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı 'Uluslararası Uyuşturucu Madde' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-11' operasyonlarında toplamda; 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.