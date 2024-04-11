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Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı 'Uluslararası Uyuşturucu Madde' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-11' operasyonlarında toplamda; 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi.

Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu mask

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı 'Uluslararası Uyuşturucu Madde' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-11' operasyonlarında toplamda; 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı.

# Ali Yerlikaya, Kocaeli, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu madde, şüpheli

11 Nis 2024 - 09:35 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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