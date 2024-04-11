Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan Bayramını kutladı. Ramazan Bayramı’nın sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunan Yaşar, “Kardeşlik, barış, huzur ve dayanışma duygusunun en fazla yaşandığı bir Ramazan Ayı’nı daha geride bırakarak Ramazan Bayramı’na kavuştuk. Millet olarak bayramların getirdiği barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak iyiye ve güzele yönelmeli, her türlü farklılık ve kırgınlıkları bir tarafa bırakıp kucaklaşabilmeliyiz. Dayanışma duygularının yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu nice bayramlar diliyorum. Bu duygularla tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum” dedi.
- Gündem
Yener'den bayram mesajı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.