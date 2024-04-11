Yener'den bayram mesajı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan Bayramını kutladı. Ramazan Bayramı’nın sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunan Yaşar, “Kardeşlik, barış, huzur ve dayanışma duygusunun en fazla yaşandığı bir Ramazan Ayı’nı daha geride bırakarak Ramazan Bayramı’na kavuştuk. Millet olarak bayramların getirdiği barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak iyiye ve güzele yönelmeli, her türlü farklılık ve kırgınlıkları bir tarafa bırakıp kucaklaşabilmeliyiz. Dayanışma duygularının yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu nice bayramlar diliyorum. Bu duygularla tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum” dedi.