Mehmet Çevik'le bayram coşkusu

Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, Ramazan bayramında Bursa’da Meze Restoran’da sevenleriyle buluştu. Ramazan boyunca sahne çalışmalarına verdiği bir aylık aranın ardından dinleyicisiyle kucaklaşmanın mutluluğunu yaşayan Çevik, yine unutulmaz bir şova imza attı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla tam not alan Çevik, gece boyunca alkışlarla ödüllendirildi.
TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Mehmet Çevik, bayram gecesi için özel olarak hazırlanan kostümüyle yine dikkat çekerken, sahne şıklığı konusundaki iddiasını dile getirdi. Kostümlerinin tasarım aşamasından aksesuar seçimlerine kadar her detayıyla kendisinin ilgilendiğini belirten Çevik, şıklığından asla taviz vermeyeceğini söyledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.