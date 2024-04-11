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Mehmet Çevik'le bayram coşkusu

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, bayramda memleketi Bursa’da sahneye çıktı. Yine büyük ilgi gören Çevik, renkli şovuyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Mehmet Çevik'le bayram coşkusu mask

Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, Ramazan bayramında Bursa’da Meze Restoran’da sevenleriyle buluştu. Ramazan boyunca sahne çalışmalarına verdiği bir aylık aranın ardından dinleyicisiyle kucaklaşmanın mutluluğunu yaşayan Çevik, yine unutulmaz bir şova imza attı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla tam not alan Çevik, gece boyunca alkışlarla ödüllendirildi.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet Çevik, bayram gecesi için özel olarak hazırlanan kostümüyle yine dikkat çekerken, sahne şıklığı konusundaki iddiasını dile getirdi. Kostümlerinin tasarım aşamasından aksesuar seçimlerine kadar her detayıyla kendisinin ilgilendiğini belirten Çevik, şıklığından asla taviz vermeyeceğini söyledi.

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11 Nis 2024 - 08:41 - Magazin

Mahreç  Şevval Ateş

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