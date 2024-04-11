- Yaşam

Yozgat'ta bayramlaşma programı gerçekleştirildi

Yozgat'ta Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

Yozgat'ta bayramlaşma programı gerçekleştirildi mask
Yozgat'ta bayramlaşma programı gerçekleştirildi
Yozgat'ta bayramlaşma programı gerçekleştirildi
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Askeri Gazino'daki programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Kazım Arslan, daire müdürleri, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma programından sonra Vali Özkan ve beraberindekiler, çalışan personeli ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

# Bayramlaşma programı, Ramazan Bayramı, Yozgat, ziyaret, bayramlaşma, sonra

11 Nis 2024 - 07:33 AA Yozgat- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL