Yozgat'ta bayramlaşma programı gerçekleştirildi

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Askeri Gazino'daki programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Kazım Arslan, daire müdürleri, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma programından sonra Vali Özkan ve beraberindekiler, çalışan personeli ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.