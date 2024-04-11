Aşırı şeker ne kadar zararlı?

Aşırı Şekerin Zararları:
Obezite Riski: Aşırı şeker tüketimi, vücutta yağ birikimine yol açabilir ve obezite riskini artırabilir. Şeker, vücutta insülin direncini artırarak yağ depolama sürecini tetikleyebilir ve kilo alımını teşvik edebilir.
Diyabet Gelişimi: Aşırı şeker tüketimi, tip 2 diyabet riskini artırabilir. Şekerli gıdaların ve içeceklerin düzenli olarak tüketilmesi, kan şekerinin dengesizleşmesine ve insülin direncinin gelişmesine yol açabilir.
Kalp Hastalıkları: Aşırı şeker tüketimi, kalp hastalıkları riskini artırabilir. Yüksek şeker alımı, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini artırabilir, arter duvarlarında plak oluşumunu teşvik edebilir ve kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Karaciğer Yağlanması: Aşırı şeker tüketimi, karaciğerde yağ birikimine yol açabilir ve karaciğer yağlanması riskini artırabilir. Bu durum, karaciğerin normal fonksiyonlarını yerine getirememesine ve karaciğer hastalıklarının gelişmesine neden olabilir.
Diğer Sağlık Sorunları: Aşırı şeker tüketimi, diş çürükleri, metabolik sendrom, bağışıklık sistemi zayıflığı, depresyon ve hatta kanser riskini artırabilir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.