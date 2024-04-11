Bakan Yerlikaya, bayramlaşma programına katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valiliği tarafından Taş Bina'da düzenlenen programa katıldı.
Protokol üyeleri ve davetliler, bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bayramlaşma programına, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, merkez ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.