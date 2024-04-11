Eskişehir'de bıçaklı kavga

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde E.Ö. (28), babasının yerine onun çalıştığı inşaattaki bekçi kulübesine gitti.
Babası ile aralarında husumet bulunan 3 kişi, E.Ö'nün yanına geldi. Bu kişiler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada E.Ö'yü darbeden ve bıçakla yaralayan zanlılar kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.