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Vali Çelik trafik denetimine katıldı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yolda olan sürücülerin bayramını kutladı.

Vali Çelik trafik denetimine katıldı
Vali Çelik trafik denetimine katıldı
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Vali Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile Niğde- Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında denetime katıldı.

Sürücülere kurallara uymaları uyarısında bulunan Çelik, bayramını kutladığı vatandaşlara çikolata ikram etti, çocuklara hediyeler verdi. Vali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Nisan'da Çarıklı köyünde patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçükte 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin ağır yaralanması ve dün bir askerin şehit olması nedeniyle bayramın buruk geçtiğini söyledi.

Uygulama noktalarını ziyaret ettiklerini belirten Çelik, " Trafik güvenliği açısından bayram süresince görev yapacak ekip sayımızı iki katına çıkardık. Allah'a şükürler olsun bayram süresince ilimizde herhangi bir trafik kazamız yok. Tüm sürücü arkadaşlarımızı özellikle emniyet kemeri takma ve aşırı hız yapmama konusunda uyarıyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." dedi.

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11 Nis 2024 - 04:56 AA Niğde- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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