2 yaşındaki Muhammed, derede ölü bulundu

Olay saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kozluca Mahallesi Kozluca Deresi kenarında meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Arokom (32) ve Abir Arokom (30) ailesinin tek çocuğu olan Muhammed'i alıp öğle saatlerinde piknik yapmak için dere kenarına gitti. Baba ve anne yemek hazırladığı sırada Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşarak kayboldu. 4 saat boyunca çocuklarını her yerde arayan aile sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine AFAD, UMKE, ANDA, İNDAK, İtfaiye Arama kurtarma ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dalgıç polisler arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler derede, jandarma iz takip köpeği 'Zanka' ise arama- kurtarma ekipleriyle birlikte arazide arama yaptı.
DEREDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yaklaşık 3 saatlik arama çalışmalarının ardından, dalgıç polisler, yaklaşık 500 metre mesafede derede küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.