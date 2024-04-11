X'e yeni güncelleme mi geliyor?

X güncellemesi hakkında açıklama yapan Elon Musk şu ifadeleri kullandı; "? algoritma güncellemesi yakında daha fazla saldırgan ve daha az tıklama tuzağıyla geliyor!"

? algorithm update coming soon with more bangers and less clickbait! — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2024