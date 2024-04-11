- Yaşam

Hacılar'da geleneksel bayramlaşma programı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde vatandaşlarla geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Hacılar'da geleneksel bayramlaşma programı mask
Hacılar'da geleneksel bayramlaşma programı
Hacılar'da geleneksel bayramlaşma programı
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Hacılar Kafe Restoran'da düzenlenen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Çopuroğlu, programda, Özdoğan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başkan Özdoğan da altyapı, üstyapı, eğitim, sağlık ve lojistik hizmetlerin hız kazanacağını ifade etti.

Yeni dönemde yatırımların devam edeceğini belirten Özdoğan, "Geçtiğimiz 5 yılda nasip olup birlikte yaptığımız 1,1 milyar liralık yatırıma ilaveten önümüzdeki 5 yılda sadece 10 milyar liralık bir yatırımın da müjdesini vermiş olalım. İnşallah rabbim bu yatırımların temel atmasını, açılışları sizlerle birlikte görmeyi nasip etsin diyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi, vatandaşlarla bayramlaşma yapıldı.

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11 Nis 2024 - 02:44 AA Kayseri/ Hacilar- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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