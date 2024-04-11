Hacılar'da geleneksel bayramlaşma programı

Hacılar Kafe Restoran'da düzenlenen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.
Çopuroğlu, programda, Özdoğan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Başkan Özdoğan da altyapı, üstyapı, eğitim, sağlık ve lojistik hizmetlerin hız kazanacağını ifade etti.
Yeni dönemde yatırımların devam edeceğini belirten Özdoğan, "Geçtiğimiz 5 yılda nasip olup birlikte yaptığımız 1,1 milyar liralık yatırıma ilaveten önümüzdeki 5 yılda sadece 10 milyar liralık bir yatırımın da müjdesini vermiş olalım. İnşallah rabbim bu yatırımların temel atmasını, açılışları sizlerle birlikte görmeyi nasip etsin diyorum." dedi.
Konuşmaların ardından dua edildi, vatandaşlarla bayramlaşma yapıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.