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Cebeci Askeri Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarının Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki mezarlarını ziyaret etti.

Cebeci Askeri Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu
Cebeci Askeri Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu
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Şehitliğe sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu. 

Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan aileler, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Birbirleriyle bayramlaşan şehit yakınları, ziyaretçilere çikolata ve şeker ikram etti.

# Ramazan Bayramı, şehitlik, etti

11 Nis 2024 - 02:21 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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