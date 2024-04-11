Niğde'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kentte, ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Dolu nedeniyle etraf beyaza bürünürken, sağanak sele neden oldu.
Sel nedeniyle Ata Sanayi'de sürücüler zor anlar yaşadı.
Öte yandan Niğde- Kayseri kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bölgeden geçen Niğde Valisi Cahit Çelik ve AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, araçlarından inerek konuyla ilgili bilgi aldı, yaralıların yakınlarını teselli etti.
Ayrıca aynı bölgede oluşan hortum, kameraya yansıdı.
Herhangi bir zarara neden olmayan hortum, kısa sürede etkisini yitirdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.