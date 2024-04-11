Beşiktaş BOA, EuroCup ikincisi oldu!

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İngiltere'nin London Lions ekibine 81-70 mağlup olarak turnuvada ikinci oldu. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası final serisinin ilk maçında İngiliz temsilcisi London Lions’u 75-68 mağlup eden Beşiktaş BOA, 7 sayılık ikili averaj avantajıyla ikinci maça çıktı. İkinci maçta ilk periyodu 23-17 yenik tamamlayan siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısını da 45-35 geride bitirdi. Üçüncü periyotta da istediği oyunu oynayamayan Beşiktaş, son çeyreğe 60-55 yenik girdi. Li, Nogic ve Krivacevic’in 5 faulle oyundan atılmasıyla zorlanan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 81-70 mağlup ayrılarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı. London Lions ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi London Lions’da 19 sayıyla Karlie Samuelson oldu. Beşiktaş’ta ise Dana Evans 17 sayıyla oynadı. Mücadelenin ardından İngiliz ekibine kupası verilirken Beşiktaşlı oyunculara ise ikincilik madalyaları takdim edildi.

AZİZ AKKAYA DİSKALİFİYE OLDU

Beşiktaş BOA Antrenörü Aziz Akkaya, maçın bitimine 2.05 kala üst üste itirazı sonucunda ikinci teknik faulle oyundan diskalifiye oldu ve maçın kalanında takımın başında yer alamadı. Oyundan ihraç edilen Akkaya, direkt olarak soyunma odasına gitti.

HASAN ARAT MAÇI YERİNDEN İZLEDİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, London Lions - Beşiktaş BOA maçını yerinden izledi. Maçın oynandığı Copper Box Arena’da mücadeleyi salondan takip eden Arat, siyah-beyazlı takıma destek oldu.