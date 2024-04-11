Milli dalgıç, nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü

Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak (45), babasına ait evde nefes egzersizi yaparken fenalaştı ve Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Toprak, hayatını kaybetti.
Olay, saat 22.00 sıralarında Menteşe ilçesinde meydana geldi. Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.