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Milli dalgıç, nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü

Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak (45), babasına ait evde nefes egzersizi yaparken fenalaştı ve Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Toprak, hayatını kaybetti.

Milli dalgıç, nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü mask

Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak (45), babasına ait evde nefes egzersizi yaparken fenalaştı ve Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Toprak, hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Menteşe ilçesinde meydana geldi. Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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11 Nis 2024 - 00:53 DHA Muğla- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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