Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun zirvesindeki heyecan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde devam ediyor. Çeyrek finalin ilk ayağında, Barcelona, Paris’in kalbinde Paris Saint-Germain’i 3-2 yenerek avantaj elde etti. Öte yandan, Atletico Madrid kendi evinde Borussia Dortmund’u 2-1’lik skorla mağlup ederek, rövanş için umutlu bir başlangıç yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İspanya La Liga ekibi Barcelona ile karşılaştı. Parc des Princes Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Barcelona 3-2 kazandı ve avantajı kaptı. Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri 37 ve 62’nci dakikada Raphinha ile 77’nci dakikada Andreas Christensen kaydetti. PSG’nin golleri ise 48’inci dakikada Ousmane Dembele ile 50’nci dakikada Vitinha’dan geldi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Nisan Salı günü Barcelona’nın ev sahipliğinde TSİ 22.00’de Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Gecenin aynı saatinde başlayan diğer maçında ise İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid ile Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Civitas Metropolitano Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetti. Bol pozisyonlu geçen maçı ev sahibi ekip Atletico Madrid 2-1 kazandı. İspanya ekibine galibiyeti getiren golleri 4’üncü dakikada Rodrigo de Paul ile 32’nci dakikada Samuel Lino kaydetti. Almanya temsilcisinin tek golünü ise 81’inci dakikada Sebastian Haller attı. Öte yandan Borussia Dortmund’da karşılaşmaya yedek soyunan milli oyuncu Salih Özcan, mücadelenin 84’üncü dakikasında Emre Can’ın yerine oyuna dahil oldu. Atletico Madrid - Borussia Dortmund arasında oynanacak rövanşı maçı ise 16 Nisan Salı günü TSİ 22.00’de Dortmund’un ev sahipliğinde Signal Iduna Park’ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Arsenal - Bayern Münih: 2-2

Real Madrid - Manchester City: 3-3

PSG - Barcelona: 2-3

Atletico Madrid - Borussia Dortmund: 2-1