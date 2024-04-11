Ben Bu Cihana Sığmazam’da ayrılık!

Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban’ın başarılı performanslarıyla izleyici karşısına çıkan “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde, beklenmedik bir ayrılık haberi gündemi meşgul ediyor.
Birsen Altuntaş’ın bildirdiğine göre, Mustafa Şevki Doğan yönetmenliğindeki “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi, ekibin önde gelen bir üyesinin ayrılmasıyla gündeme oturdu.
Erman Barka karakterini canlandıran başarılı oyuncu Levent Özdilek, kadrodan ayrılma kararı aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.