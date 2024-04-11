Ben Bu Cihana Sığmazam’da ayrılık!

Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban’ın başarılı performanslarıyla izleyici karşısına çıkan “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde, beklenmedik bir ayrılık haberi gündemi meşgul ediyor.

Birsen Altuntaş’ın bildirdiğine göre, Mustafa Şevki Doğan yönetmenliğindeki “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi, ekibin önde gelen bir üyesinin ayrılmasıyla gündeme oturdu.

Erman Barka karakterini canlandıran başarılı oyuncu Levent Özdilek, kadrodan ayrılma kararı aldı.