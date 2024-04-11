11 Nis 2024 - 00:11- Magazin G:

Güzel oyuncu, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı!

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022’de meslektaşı Berk Oktay ile dünyaevine girdi ve şimdi ilk çocuğunu bekliyor. “Kuruluş Osman” dizisinin başarılı oyuncusu Atiksoy, hamileliği dolayısıyla dizinin kadrosundan çekildi.

Güzel oyuncu, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı! mask
Güzel oyuncu, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı!
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, son sahnesini çekti. Güzel oyuncu, mayıs sonunda ya da haziranın başında kızını kucağına alacak ve 156. bölümde diziden ayrılacak. Hamileliği süresince setlere ara verecek olan Atiksoy, yakın zamanda hem doğum gününü kutladı hem de bebeği  için  bir parti düzenledi.

Güzel oyuncu, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı!

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11 Nis 2024 - 00:11 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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