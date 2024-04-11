Güzel oyuncu, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, son sahnesini çekti. Güzel oyuncu, mayıs sonunda ya da haziranın başında kızını kucağına alacak ve 156. bölümde diziden ayrılacak. Hamileliği süresince setlere ara verecek olan Atiksoy, yakın zamanda hem doğum gününü kutladı hem de bebeği için bir parti düzenledi.