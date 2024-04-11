Sivasspor'da sakat futbolcuların durumuna ilişkin açıklama

EMS Yapı Sivasspor yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
" Sağlık Raporu
EMS Yapı Sivasspor’umuzda sakatlığı bulunan sporcularımızın sağlık durumu hakkında bilgilendirme:
Azizbek Turgunboev:
Trendyol Süper Lig’in 31. hafta maçında sahamızda Vavacars Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta sakatlanan sporcumuz Azizbek Turgunboev’e yapılan kontrollerde sağ kasığında 2’nci derece yırtık tespit edilmiştir.
Ali Şaşal Vural:
Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sol el bileğine darbe alan kalecimiz Ali Şaşal Vural’a yapılan kontrollerde bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edilmiştir.
Hakan Arslan:
Daha önce sol kasık tendonunda tam yırtık oluşan sporcumuz Hakan Arslan’ın tedavisi sağlık ekibimizce devam etmektedir."
Sağlık Raporu
EMS Yapı Sivasspor’umuzda sakatlığı bulunan sporcularımızın sağlık durumu hakkında bilgilendirme:
Azizbek Turgunboev:
Trendyol Süper Lig’in 31. hafta maçında sahamızda Vavacars Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta sakatlanan sporcumuz Azizbek Turgunboev’e… pic.twitter.com/LBL7unKekb
— EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) April 10, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.