Kayseri'de bıçaklı kavga

Kayseri, Kocasinan’da meydana gelen bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gevher Nesibe Mahallesi Rıhtım Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, F.A. ve A.D. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.