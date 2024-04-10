Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Heniyye'ye başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde taziye dileklerini sundu.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.