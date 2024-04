İsmail Kartal'dan Olympiakos açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Rakibimizin güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de buna göre kendi güçlü yönlerimizi rakibimize hissettirerek avantajlı bir skorla İstanbul’a dönmek istiyoruz. Orada da kendi taraftarımızın önünde iyi mücadele edip, iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın saat 19.45’te deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal ile futbolculardan Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu. Turu geçmek istediklerini ifade eden İsmail Kartal, “Olympiakos takımının gücünü biliyoruz. Yunan futbolunda çok önemli yeri olan bir takım. Köklü bir kulüp. Ateşli bir taraftarı olduğunu da biliyoruz. Sonuçta bu iki aşamalı bir maç. Planlarımız içerisinde yapmış olduğumuz analizlerde rakibimizin güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de buna göre kendi güçlü yönlerimizi rakibimize hissettirerek avantajlı bir skorla İstanbul’a dönmek istiyoruz. Orada da kendi taraftarımızın önünde iyi mücadele edip, iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz” diye konuştu.

Olympiakos’un bir önceki turda karşılaştığı Maccabi Tel Aviv maçı hakkında da yorumlarda bulunan Kartal, şu şekilde konuştu:

“Bence yapmış olduğumuz analize göre ilk maçta alınan sonuç bize biraz sürpriz geldi. İkinci maçta daha dengeli oynadılar. Olympiakos takımı kendi gücüne rakibe hissettirerek orada istediğini aldı gibi düşünüyoruz.”

“BİZİM RAKİBE KARŞI PLANLARIMIZ HAZIR”

Rakibi çok iyi analiz ettiklerini söyleyen İsmail Kartal, “Yapmış olduğumuz analizlerde rakibimizin oyun gidişatına göre nasıl bir oyun planı içerisinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Eğer çift santrfor oynarlarsa bizim ona göre zaten planımız hazır. Tekli oynarlarsa da kendi planlarımız yine hazır. Yarın onların ne yapacağı tabii ki önemli ama bizim de onlara karşı ne yapacağımız önemli. Onun için bizim her türlü rakibe planlarımız hazır” dedi.

“FENERBAHÇE’YE YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE BURADAN İYİ BİR SONUÇLA AYRILMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Her maçın hikayesinin farklı olduğunu söyleyen 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, “Biz her zaman maç maç rakiplerimize göre hazırlanıyoruz. Her maçın hikayesi başkadır. Adana Demirspor ile oynayacağımız maç lig maçı. O maçın kendi evimizdeki hikayesi başka, yarınki rakibimizin hikayesi başka. Biz bunu yapmış olduğumuz antrenmanlarla çalıştık ve hazırlandık. Yarınki maçta da biz Fenerbahçe’ye yakışır bir şekilde iyi mücadele ederek buradan iyi bir sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz” yorumlarında bulundu.

“HAKLILIĞIMIZI KAMUOYUNA GÖSTEREBİLMEMİZ İÇİN KULÜBÜMÜZ TARAFINDAN BU BİR TEPKİYDİ”

Süper Kupa maçı hakkında yorumlarda bulunan Kartal, “Bizim yaşadıklarımız açık ve net bir şekilde her şey ortada. Haklılığımızı kamuoyuna gösterebilmemiz için kulübümüz tarafından bu bir tepkiydi. Yapmış olduğumuz bu hamleyle bu tepkinin karşılık bulduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin ülke futbolunda değişmesini istiyorsak, bazı kurumların da kendisine göre bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda bundan sonra her şeyin daha iyi olabileceğini düşünüyoruz ve inanıyoruz. Sonuçta biz işimize bakıyoruz. Sahanın içinde kaldık. Sahanın içinde de kalmaya devam edeceğiz. Yarınki maçla ilgili biz hazırlıklarımızı bitirdik. Dediğim gibi buradan iyi mücadele ederek istediğimiz sonuçla İstanbul’a avantajlı bir şekilde dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: ZOR BİR MAÇ

Yarın oynanacak Olympiakos maçının zor geçeceğini söyleyen Çağlar Söyüncü, “Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Zor bir maç. Ama biz her zaman olduğu gibi rakibimize göre değil, kendi futbolumuzu oynayarak puan ve puanlar almak istiyoruz. Çift ayaklı maçlar. Bunun da bilincindeyiz” dedi.

“BİZ ZORLUKLARA ALIŞIĞIZ”

Kendi planları olan bir takım olduklarını ifade eden milli oyuncu, “Biz zorluklara alışığız. Bir zorluk çekeceğimizi zannetmiyorum. Tabii ki de zor maç. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Ama dediğim gibi biz kendi planları olan bir takımız. İyi bir takımız. Yarın bunu sahada uygulayıp kazanmak istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.